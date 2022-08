Avdijaj wechselt von Hartberg zum Foda-Club FC Zürich

Offensivspieler Donis Avdijaj verlässt den Fußball-Bundesligisten TSV Hartberg und wechselt mit sofortiger Wirkung zum derzeit kriselnden FC Zürich. Bei den Schweizern ist neuerdings Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda Cheftrainer, der Avdijaj schon in seiner Zeit als Coach von Sturm Graz unter seinen Fittichen hatte. In Zürich unterschrieb der 25-jährige Deutsch-Kosovare einen Dreijahresvertrag, über die Höhe der Ablösesumme machten die Hartberger am Montag keine Angaben.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA So will Avdijaj in Zukunft im Zürich-Dress jubeln