Baldige Trainer-Entscheidung in Ried erwartet

Fußball-Bundesligist SV Ried wird in der kommenden Woche den Nachfolger von Andreas Heraf als Cheftrainer vorstellen. "Ich habe ganz kurz mit den Vereinsverantwortlichen vorhin gesprochen. Wir werden in dieser Woche den neuen Trainer präsentiert bekommen, was mich sehr freut. Wir sind dann wieder komplett", erzählte Interimstrainer Christian Heinle nach der 0:1-Derbyniederlage beim LASK am Sonntag.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Christian Heinle wird bald wieder abgelöst