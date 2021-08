Barça lässt grüßen: Bullen mit Rekordwerten beim Kantersieg gegen Ried

7 Treffer, 29 Torschüsse, 78 Prozent Ballbesitz, 89 Prozent Passquote, 35 Flanken aus dem Spiel - Red Bull Salzburg präsentierte sich vor dem Testspiel-Hit gegen den FC Barcelona in großartiger Spiellaune.

Der Fußball des FC Barcelona wurde schon oft kopiert, aber nie erreicht. Wenngleich in den vergangenen Jahren dem Team von Trainer Ronald Koeman die großen Titel fehlten, was Ballbesitz und Passquote betrifft, so ist Barça im internationalen Fußball immer noch das Maß der Dinge.

Sehr nahe dran an den Rekordmarken der Katalanen war am Sonntag Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg beim 7:1-Kantersieg in der Bundesliga gegen die SV Ried. Nach Schlusspfiff lautete die imposante Statistik der Bullen: 29 ...