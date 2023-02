Barisic sieht bei Rapid-Niederlage in Graz auch Positives

Rapid-Trainer Zoran Barisic hat sich den Tag der Bekanntgabe seiner Vertragsunterzeichnung bis 2025 nicht mit einem Erfolgserlebnis veredelt. Acht Ligaspiele in Serie ist Rapid gegen den Rivalen Sturm Graz bereits sieglos. Barisic sah bei der in der Nachspielzeit eingehandelten 0:1-Niederlage am Freitagabend in Graz aber auch "viele positive Aspekte", die man mitnehmen könne. "Der Weg stimmt", meinte der Wiener nach dem Frühjahrsauftakt in der Fußball-Bundesliga.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Sturms Ilzer und Rapid-Coach Barisic: Beide nun bis 2025 gebunden