Barisic versprach jungen Rapid-Fans Sieg im nächsten Derby

"Kindermund tut Wahrheit kund" - unter diesem Motto mussten sich unter anderem Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann und Trainer Zoran Barisic am Freitag im Presseraum des Allianz Stadions so manche knifflige Frage anhören. Die Hütteldorfer hatten vor dem LASK-Spiel zu einer "Kinder-Pressekonferenz" geladen, und die etwa 20 anwesenden "Greenies" ließen es sich nicht nehmen, die momentan prekäre sportliche Situation anzusprechen.

Barisic und Co. beantworteten Kinderfragen

So tauchte etwa die Frage auf, wann Rapid endlich wieder die Austria besiegt. "Das nächste Derby gewinnen wir", versprach Barisic. Wie lange Rapid auf den nächsten Meistertitel warten muss, wurde ebenfalls thematisiert. Hofmann holte aus: "Wir wünschen uns das jedes Jahr, aber man muss sagen, dass es im Moment Vereine gibt, die ein bisschen weiter sind als wir und wir ein bisschen Geduld haben müssen. Doch wir werden hart arbeiten, dass wir in den nächsten Jahren - vielleicht nicht nächstes Jahr, aber übernächstes Jahr oder in drei Jahren - dorthin kommen, wieder Meister werden zu können."

Unter den kleinen Gästen befand sich auch Hofmanns elfjähriger Sohn Moritz, der sich an seinen Vater wandte: "Mögen Sie es, wenn man Sie Fußball-Gott nennt?" Hofmann senior antwortete: "Es ist schon eine große Auszeichnung und freut mich sehr, ich wehre mich nicht dagegen." Nachsatz: "Dein Taschengeld schaut in den nächsten Wochen schlecht aus."

In eine ähnliche Richtung ging die Frage eines anderen Kindes. "Mein Vater und ich streiten, wer der Fußball-Gott ist - ich sage Hofmann, er Modric. Wer hat Recht?" Der Deutsche schmunzelte. "Kinder sagen immer die Wahrheit."

Außerdem erfuhr man, dass Barisic unmittelbar nach einem Spiel in der Regel nichts isst. "Weil mir der Appetit vergangen ist." Wenn, dann bevorzuge er nach Niederlagen "eher Süßigkeiten, Schokolade. Wenn wir gewonnen haben, brauche ich nichts, dann bin ich glücklich genug."

Barisic nahm auch zur Höhe des Gehalts für Spieler und Trainer ("Viel zu wenig") und zu seiner Reaktion auf schwere Fehler seiner Kicker Stellung. "Ich versuche, positiv zu bleiben und die Spieler aufzumuntern. Es ist nicht gut, wenn ein Trainer wie ein Rumpelstilzchen abseits des Platzes herumhüpft und mit den Spielern schimpft."