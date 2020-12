Baumgartner: "Lange Kampagne gegen meine Person"

Der Oberndorfer Gerald Baumgartner findet nach seiner Entlassung beim Fußball-Bundesligisten Ried deutliche Worte.

Drei Tage nach der klaren 1:4-Heimniederlage gegen Altach reagierte Ried am Dienstag: Die Oberösterreicher trennten sich von Trainer Gerald Baumgartner. Zehn Punkte aus elf Spielen konnten den Vorstand des Aufsteigers nicht zufriedenstellen, Co-Trainer Gerhard Schweitzer wird die Innviertler im letzten Herbstmatch betreuen. Im Winter soll ein neuer Übungsleiter verpflichtet werden.

Baumgartner, der Ried in der vergangenen Saison zurück in die Bundesliga geführt hatte, war bereits seit Sommer umstritten, trotzdem kann er die Entscheidung nicht nachvollziehen: "Viele Teams in ...