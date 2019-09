Bedingte Sperren für El Maestro und Siebenhandl

Sturm-Graz-Trainer Nestor El Maestro und seinem Spieler Jörg Siebenhandl sind nach ihrem unsportlichen Verhalten gegenüber einem Spieloffiziellen beim 3:3 am Samstag in Mattersburg unbedingte Sperren erspart geblieben. Der Strafsenat der Fußball-Bundesliga verhängte am Montag eine einmonatige bedingte Funktionssperre als Offizieller sowie 1.500 Geldstrafe, davon 500 Euro bedingt, gegen den Coach.

SN/APA/EXPA/DOMINIK ANGERER Jörg Siebenhandl wurde für zwei Spiele gesperrt