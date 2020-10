Bei den Bullen schlägt die Stunde der Reservisten

Am Dienstag gastiert Red Bull Salzburg bei einem gereizten Atlético und wird dort alle Kräfte benötigen. Gegen die Wiener Austria wird Rekordmann Jesse Marsch seine Elf umkrempeln.

Ein Topspiel jagt bei Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg das ander. Es bleibt für die Truppe von Trainer Jesse Marsch keine Zeit, einmal kurz durchzuatmen. Bevor es am Dienstag in der zweiten Runde der Champions League zum Hit nach Madrid gegen Atletico geht, gastieren die Salzburger am Samstag bei der Wiener Austria.

Die Duelle gegen den einstigen Toprivalen um den Titel haben zwar etwas an Brisanz verloren, aber Partien Austria Wien gegen Red Bull Salzburg gehören nach wie ...