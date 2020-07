Bei Mattersburg-Konkurs bleibt WSG Tirol in Bundesliga

Trotz des sportlichen Abstiegs könnte die WSG Tirol auch in der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga spielen. Denn sollte der SV Mattersburg aufgrund des Bilanzskandals um seinen Hauptsponsor Mattersburger Commerzialbank Konkurs anmelden müssen, würde den Tirolern der Gang in die 2. Liga erspart bleiben.

SN/APA (EXPA)/EXPA/JOHANN GRODER Die WSG Tirol darf wieder hoffen