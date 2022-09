Bei Rapid war es in der Ligapause "um ein Alzerl ruhiger"

Mit einem 1:1 in Salzburg hat Rapid vor der Länderspielpause wieder einmal für Positiv-Schlagzeilen gesorgt. Dadurch konnte Ferdinand Feldhofer in den vergangenen Tagen ruhig auf das Fußball-Ligaspiel bei WSG Tirol am Samstag (17.00) hinarbeiten. "Intern ist es bei uns gar nicht so unruhig wie es nach außen scheint, das hat sich in den zwei Wochen nicht verändert, aber es war um ein Alzerl ruhiger als zuvor, weil der ganze Fokus auf dem ÖFB-Team war", sagte der Rapid-Coach.

SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER/EXPA/THOM Feldhofer war mit dem Verlauf der Länderspielpause zufrieden