Bei Red Bull Salzburg ist vor dem Hit gegen Bayern München Feuer am Dach

Nach einer ganz schwachen Leistung beim 1:3 gegen Sturm fährt Salzburg zu den Bayern. Dort muss sich viel ändern, sonst gibt es ein Debakel.

Erstmals seit dem Wiederbeginn nach der Spielpause wegen der Coronakrise musste sich Fußballmeister Red Bull Salzburg am Samstag wieder in der Bundesliga geschlagen geben. Das 1:3 gegen Sturm Graz bedeutete die erste Niederlage nach 17 Ligapartien. Ausgerechnet vor dem Schlager in der Champions League am Mittwoch in München gegen die Bayern klappte bei den Bullen überhaupt nichts.

Fehlende Kreativität, dazu in der Defensive nicht stabil und fehleranfällig: Wenn Red Bull Salzburg am Mittwoch gegen den Titelverteidiger in der ...