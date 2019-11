Beim LASK gibt es vor dem Duell mit Rapid "keine Müdigkeit"

Der LASK hat am Donnerstag mit dem vorzeitig fixierten Aufstieg in die K.o.-Phase der Fußball-Europa-League einen Meilenstein in der Club-Geschichte gesetzt. Drei Tage später wartet in der Bundesliga das Heimduell mit Rekordmeister Rapid. "Es geht uns sehr gut. Wir sind ins Europa-League-Sechzehntelfinale aufgestiegen, da gibt es keine Müdigkeit", sagte Mittelfeldspieler Peter Michorl am Samstag.

SN/APA (AFP)/OLE MARTIN WOLD Der LASK ist voll motiviert