Bergheim bei Heimauftakt chancenlos

Nach dem überraschenden Abgang von Trainer Branko Stojanovic haben die Bundesliga-Fußballerinnen des FC Bergheim gegen Neulengbach mit 1:4 (0:3) verloren.

Zwei Spiele, null Punkte, 1:9 Tore: Der FC Bergheim hat einen Fehlstart in die Bundesligasaison hingelegt. Beim 1:4 gegen Neulengbach am Samstag präsentierten sich die Salzburgerinnen offensiv harmlos und in der Defensive fehleranfällig. Unter dem Interims-Trainerinnenduo Sara Schaible/Lisa Zmek war Bergheim von Beginn weg im Hintertreffen, Innenverteidigerin Emma Remich lenkte in der 13. Minute eine Flanke ins eigene Tor. Nach 24 Minuten erhöhte Laura Spinn auf 2:0 für die Niederösterreicherinnen, Magdalena Rukavina stellte noch vor der Pause auf 3:0.

Nach Wiederbeginn gelang zwar Vina Crnoja mit einem Heber aus großer Distanz das 1:3 (50.), aber Elisa Pfattner erstickte mit dem vierten Neulengbach-Tor nur fünf Minuten später die zarten Bergheimer Hoffnungen.

"Wir haben versucht, uns auf die Basics zu konzentrieren", sagte Sara Schaible. "Es hat gebraucht, bis wir reingekommen sind. So wie in der zweiten Halbzeit wollten wir eigentlich von Anfang an agieren. Wir haben individuelle Fehler gemacht, und daher haben wir schlecht ausgesehen."

Die Suche nach einem neuen Cheftrainer läuft. Vorerst betreuen Schaible und Zmek das Team weiter. Kommenden Samstag wartet bei der SPG Mittelgebirge Ost ein ÖFB-Cupspiel, ehe mit der Vienna und Meister St. Pölten zwei hohe Hürden in der Bundesliga anstehen.