Bergheim-Frauen können St. Pölten den sechsten Titel bescheren

Die Fußballerinnen des SKN St. Pölten können ihre Dominanz im heimischen Frauen-Fußball am Wochenende bestätigen. In einer Nebenrolle könnte der FC Bergheim in den Titelkampf eingreifen.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Der nächste Meisterteller liegt für St. Pöltens Frauen bereit