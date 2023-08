Bergheim-Frauen starten mit 0:5-Pleite in Linz in die Saison

Schöne Kulisse, schlimmes Resultat: Der FC Bergheim kassierte zum Auftakt der Frauen-Bundesliga eine 0:5-(0:3)-Niederlage bei Kleinmünchen/Blau-Weiß Linz.

Fünf Mal Linzer Torjubel(hier Almedina Sisic) gab es am Samstag in Linz gegen Bergheim.

Bergheim muss sich auch im neuen Bundesligajahr auf einen Kampf auf den hinteren Plätzen einstellen. Nach einer knappen halben Stunde lagen die Gastgeberinnen vor 600 Zuschauern im neuen Hofmann Personal Stadion in der Stahlstadt bereits mit 3:0 voran, am Ende gab es einen Fünferpack für das Salzburger Team. Gegen die Oberösterreicherinnen hatte es in der vorigen Saison einen 1:0-Sieg sowie eine 3:4-Niederlage (nach 3:0-Führung) gegeben.

Der Heimauftakt für Bergheim steigt am kommenden Samstag (13 Uhr) gegen Neulengbach.

Grund zum Jubeln hatte eine Ex-Bergheimerin: Die zu Sturm Graz abgewanderte Stürmerin Christina Gierzinger trug beim 5:0-Heimsieg des Vizemeisters gegen Aufsteiger Lustenau/Dornbirn einen Treffer bei.