Bergheim-Fußballerinnen holten sich mit Cupsieg Selbstvertrauen zurück

Mit einem 4:1 bei SPG Mittelgebirge Ost hat Bundesligist Bergheim den ersten Saisonerfolg gefeiert.

Interimstrainerin Sara Schaible, die vorübergehend mit Sportchefin Lisa Zmek das Team trainiert, durfte am Samstag jubeln. Beim Tirol-Ligisten Mittelgebirge Ost erzielten Laura Talwieser (18., 88.), Vina Crnoja (32.) und Lisa-Marie Bauer (39.) die Bergheim-Tore zum ungefährdeten 4:1-(3:1)-Erfolg in der 1. ÖFB-Cuprunde. Nach zwei klaren Auftaktniederlagen und dem Abgang von Trainer Branko Stojanovic konnten Emma Remich und Co. ihr Selbstvertrauen aufpolieren. In Rinn/Tulfes

war eine sehr junge Startelf am Werk, die mit Routinierin Anna Hengstl verstärkt wurde.

Zweitligist FC Pinzgau trifft am Sonntag (14) daheim auf Bundesliga-Senkrechtstarter Altach/Vorderland, ebenso Geretsberg/Bürmoos auf den LASK (16).