Bergheim geht mit Überraschungssieg in die Winterpause

Unerwartete Punkte haben die Fußballerinnen des FC Bergheim in der Bundesliga gesammelt. Gegen Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen gab es am Sonntag einen 1:0-Sieg.

Die eingewechselte Vina Crnoja ließ das Terzic-Team sechs Minuten vor dem Ende jubeln. Es war im letzten Herbstmatch erst der zweite Saisonsieg. Die Zähler sind im Abstiegskampf sehr willkommen, zumal auch das Schlusslicht Wacker Innsbruck beim 3:2 gegen Altenmarkt erstmals voll anschrieb.

Die Fortsetzung folgt nach dem ÖFB-Cup-Achtelfinale am Samstag beim SV Innsbruck in gut fünf Monaten: Die Frühjahrssaison startet am 19. März. Bergheims erster Gegner heißt Altach/Vorderland.

Herbstmeister ohne Punkteverlust ist SKN St. Pölten. Für den Serienmeister traf beim 3:1-Sieg am Samstag in Neulengbach die Mittersillerin Steffi Enzinger zum 1:0.