Bergheim hielt die Niederlage in Grenzen

Keine Punkte gab es für den FC Bergheim zum Start der Frühjahrssaison der Frauenfußball-Bundesliga gegen Altach/Vorderland. Bei der Neuauflage des Cup-Viertelfinales von der Vorwoche (0:7) fiel die Niederlage diesmal etwas glimpflicher aus.

Beim 0:3 (0:2) vor eigenem Publikum konnten die Salzburgerinnen aber ebenfalls nur wenig Akzente setzen. Die Vorarlbergerinnen konnten früh im Spiel einen Gang zurückschalten. ÖFB-Goalgetterin Eileen Campbell sorgte per Kopf für die Führung (16.), Caroline Gragger unterlief nach einem Eckball ein Eigentor (23.). Nach der Pause stellte Maria Agerholm Olsen per Elfmeter den Endstand her (64.).

Im Tabellenkeller hält Bergheim weiterhin drei Punkte Vorsprung auf die Konkurrenten, die ebenfalls unterlagen. Der SKV Altenmarkt kam im Niederösterreich-Derby bei St. Pölten gleich mit 0:16 (0:10) unter die Räder. Die Mittersillerin Stefanie Enzinger trug nach ihrer Einwechslung noch zwei Tore zum Kantersieg bei. Schlusslicht Wacker Innsbruck unterlag gegen die Vienna mit 1:5.