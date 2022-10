Aufatmen beim FC Bergheim: Der 3:0-Sieg bei Wacker Innsbruck brachte für die Fußballerinnen des Salzburger Bundesligisten am Sonntag die ersten Tore und Punkte in der laufenden Saison. Julia Kastner beendete die Flaute bereits in der 2. Minute und legte per Elfmeter nach (24.). Emma Remich stellte den Endstand her (83.). Sarah Sturm und Teresa Knauseder gaben ihr Comeback nach langer Verletzungspause.