Bergheim im Cup chancenlos: 0:7 bei Altach/Vorderland

Nichts zu holen gab es für die Fußballerinnen des FC Bergheim im Viertelfinale des ÖFB-Cups. Beim Debüt von Trainer Branko Stojanovic unterlagen die Salzburgerinnen bei Altach/Vorderland mit 0:7 (0:4).

Der Bundesligadritte zeigte Bergheim am Samstag in der Cashpoint Arena klar die Grenzen auf. Linda Natter (16., 41., 57.), Anna Bereuter (27.), Maria Agerholm Olsen (40.) sowie Eileen Campbell (48., 90.+1) trafen für die Vorarlbergerinnen. Schon am kommenden Samstag gibt es die Neuauflage dieses Duells in der Bundesliga, dann mit Bergheim als Gastgeber. Auf Sarah Sturm und Co. wartet ein Frühjahr im Zeichen des Abstiegskampfs. Nur drei Punkte trennen Bergheim auf Platz acht vom Schlusslicht Wacker Innsbruck.

Auch Doublesieger SKN St. Pölten steht im Halbfinale. Das Team der Mittersillerin Stefanie Enzinger hatte beim 1:0 gegen Austria Wien einige Mühe. Kleinmünchen/Blau-Weiß Linz setzte sich bei Paudorf mit 2:1 durch. Am Sonntag empfängt Sturm Graz daheim Neulengbach.