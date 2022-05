Bergheim mit Glücksbringern und US-Hilfe in den Abstiegs-Thriller

Alles oder nichts heißt die Devise für die Fußballerinnen des FC Bergheim in der vorletzten Bundesligarunde.

Im direkten Abstiegsduell beim FC Südburgenland (Sonntag, 11, live auf ORF Sport +) zählt nur ein Sieg für das Terzic-Team. Die Burgenländerinnen haben nach ihrem Überraschungssieg in der Vorwoche gegen Altenmarkt einen Punkt Vorsprung. Da beide Clubs in der Schlussrunde gegen Austria Wien (Bergheim) bzw. Sturm Graz (Südburgenland) nicht mit Punkten rechnen dürfen, wäre bei einem Remis oder einer Niederlage der Abstieg für die Salzburgerinnen so gut wie fix.

Die 0:3-Heimniederlage in der Vorwoche gegen Neulengbach war ein ...