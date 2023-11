Bergheim haderte mit Pech und Schiedsrichter

Mit einer 0:2-Niederlage gegen Sturm Graz schlossen die Fußballerinnen des FC Bergheim die Herbstsaison in der Bundesliga ab. Gegen die Steirerinnen war für das letzte Aufgebot aber mehr drin.

Ein abgefälschter Schuss von Modesta Uka (27.) und ein Ball, der nach einer Ecke irgendwie ins Tor kullerte (48., Schützin Laura Krumböck) - so unglücklich kassierte Bergheim die Gegentore bei der 0:2-Niederlage am Samstag gegen Sturm Graz. Der Klasseunterschied zum Vizemeister war nicht allzu groß. Und das, obwohl Bergheim personell aus dem letzten Loch pfeift. "Trotz unserer vielen Ausfälle war das die beste Saisonleistung", lobte Trainerin Sara Schaible ihr Team, das großen Kampfgeist zeigte. Chancen gab es auf beiden Seiten wenige, jene von Bergheim machte Sturm-Torfrau Mariella El Sherif zunichte.

Vielleicht wäre das Match anders gelaufen, hätte der Schiedsrichter in der Anfangsphase nicht ein klares Elfmeterfoul an Vina Crnoja übersehen. Das Schiri-Trio agierte auch sonst sehr unsicher und traf etliche falsche Entscheidungen.

Somit bleibt Bergheim mit sechs Zählern an achter Stelle. Die beiden Tabellenschlusslichter Dornbirn/Lustenau und Wacker Innsbruck teilten am Samstag die Punkte (1:1) und halten bei fünf bzw. einem Zähler. Am kommenden Samstag hat Bergheim noch das Cup-Viertelfinale bei Blau Weiß Linz/Kleinmünchen zu bestreiten. Dann ist auch die Mission für das Imterims-Trainerinnenduo Sara Schaible/Lisa Zmek erledigt. Im Frühjahr übernimmt Alexander Schriebl das Trainerzepter bei Bergheim.