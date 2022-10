Bergheim-Trainer Terzic tobte: "Bin enttäuscht von meiner Mannschaft"

Ein unglückliches Eigentor in der Schlussminute besiegelte die 1:2-Niederlage des FC Bergheim in der Frauenfußball-Bundesliga.

BERGHEIM. Eine Woche nach dem wichtigen Auswärtssieg bei Wacker Innsbruck ging es auf der Achterbahn wieder bergab für die Bergheimer Frauen. Das 1:2 (0:1) gegen Altenmarkt schmerzt, weil es gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf der Bundesliga passierte. Noch mehr aber tat die Art und Weise weh, wie die Niederlage zustande kam.

Nach einer schwachen ersten Halbzeit, in der die Niederösterreicherinnen per Freistoß in Führung gegangen waren, war Bergheim am Drücker. Trainer Dragan Terzic hatte mit drei Einwechslungen frischen Wind gebracht. Den verdienten Ausgleich markierte Sabrina Gahr nach Vorarbeit von Chiara Lapuste (56.). Es lief alles auf ein Remis hinaus, doch bei einem Eckball für Altenmarkt in der 90. Minute passierte das Malheur: Anna Hengstl und Sarah Sturm kollidierten am langen Eck, von Sturms Kopf prallte der Ball ins Tor.

Dragan Terzic fand nach dem Schlusspfiff harsche Worte: "Ich bin von meiner Mannschaft enttäuscht. Wir haben nach dem Sieg der Vorwoche den Schlendrian im Training nicht herausbekommen. So ein Spiel kann man nur über den Kampf gewinnen, das hat heute gefehlt."