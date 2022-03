Bergheim unterlag nach Blitztreffer noch

Salzburgs Vertreter in der Frauen-Bundesliga bleibt nach dem 1:3 im Kellerduell bei Wacker Innsbruck weiter Tabellenletzten.

Es wird immer enger für die Fußballerinnen des FC Bergheim in der Bundesliga: Im Kellerduell bei Wacker Innsbruck unterlagen die Salzburgerinnen am Sonntag mit 1:3 (1:1) und bleiben damit weiter Tabellenletzter. Doppelt bitter ist, dass die Tirolerinnen, gegen die Bergheim den bislang einzigen Saisonsieg gefeierte hat, sich damit schon um vier Zähler vom Tabellenende abgesetzt haben.

Dabei begann das Spiel in Innsbruck nicht schlecht für das Team von Trainer Dragan Terzic. War Bergheim bislang meist schlecht in seine Spiele gestartet, gelang diesmal ein Blitztor: Schon in der 2. Minute brachte Vina Crnoja die Bergheimerinnen in Führung. Doch die Freude über den ersten Treffer im Frühjahr währte nicht lange, schon vier Minuten später glich Miriam Hochmuth aus. In einer offenen Partie ging Wacker kurz nach der Pause durch Nina Haaser mit 2:1 in Führung. Die japanische U19-Teamspielerin Sara Ito sorgte drei Minuten vor Schluss für die endgültige Entscheidung. Der Abstiegskampf spitzt sich auf ein Duell zwischen Bergheim (3 Punkte) und Südburgenland (4) zu. Das direkte Duell steigt in der vorletzten Runde auswärts. Am Samstag empfängt Bergheim im Cup-Viertelfinale Altach/Vorderland.