Bergheim verpasst mit 2:2 gegen Wacker Innsbruck den Befreiungsschlag

Im Kellerderby der Frauen-Bundesliga brachte der FC Bergheim eine 2:1-Führung nicht über die Zeit. Am Ende mussten Christina Gierzinger und Co. über einen Punkt froh sein.

Weil Schlusslicht Altenmarkt bei Austria Wien mit 1:5 unterlag, können wohl am Saisonende beide Westvereine durchatmen. Bergheim hat drei Runden vor Schluss fünf Zähler Vorsprung auf den Letzten, Innsbruck vier. Mit einem Sieg hätte Bergheim aber schon am Samstag alles klar machen können.

In einem zerfahrenen Spiel drehte Christina Gierzinger mit ihren zwei Toren den frühen Rückstand (Ruzica Krajinovic überhob Torfrau Michaela Fischer aus 25 Metern/10.) noch um. Ein Solotreffer (18.) und ein Abschluss nach Freistoßvorlage (66.) brachte Bergheim die 2:1-Führung. Nach einem Abwehrfehler gelang Wacker aber noch der 2:2-Ausgleich durch Laura Hartlieb (74.). Danch mussten die Salzburgerinnen noch zittern, Fischer behielt in mehreren eins-gegen-eins-Situationen die Nerven.

Trainer Branko Stojanovic sagte: "Wir haben heute nicht auf den Platz gebracht, was uns die letzten Spiele ausgezeichnet hat. Das Zweikampfverhalten war nicht gut. Am Ende laufen die Gegnerinnen noch drei Mal allein aufs Tor zu, von dem her war es noch ein gewonnener Punkt. Jetzt müssen wir es eben nächste Woche in Altenmarkt besser machen."