Bergheimerinnen bei 0:3 gegen Neulengbach chancenlos

Auch im ersten Bundesliga-Saisonheimspiel blieben die Fußballerinnen des FC Bergheim ohne Punkte.

Als Neulengbachs Magdalena Rukavina in der Nachspielzeit einen sehenswerten Slalomlauf durch die Abwehr mit dem Tor zum 3:0 abschloss, war der gebrauchte Nachmittag für den FC Bergheim perfekt. Der Salzburger Bundesligaclub hält nach zwei Runden noch bei null Punkten.

Schon vor der Pause hatte Bergheim Glück, weil der Schiedsrichter in einer elfmeterreifen Situation weiterspielen ließ. Dafür klingelte es bald nach Wiederbeginn, Kristina Panakova überraschte Torfrau Katharina Prummer mit einem Freistoß (51.). Fünf Minuten später war Bergheims Abwehr nach einem Einwurf mattgesetzt, Panakova legte zum 2:0 nach.

Auf Bergheimer Seite hing die Offensive mit Neuzugang Emma Remich in der Luft und kam kaum zu Möglichkeiten. Trainer Dragan Terzic bilanzierte: "Meine Mannschaft ist einfach nicht in Tritt gekommen, wir waren immer einen Schritt zu spät. Wir waren zu halbherzig in den Zweikämpfen und haben in der Abwehr zu riskant agiert." Terzic, der während der Woche krankheitshalber das Training nicht leiten konnte, ortet die Ursache für den Liga-Fehlstart im Kopf: "Alle haben sich so unter Druck setzen lassen, weil sie unbedingt gewinnen wollten." Das auch deshalb, weil nun gegen Austria Wien, St. Pölten (beide auswärts) und Sturm Graz (daheim) hintereinander gleich drei Topteams warten. "Das sind Hammergegner, aber wir wollen trotzdem alles versuchen", bleibt Terzic optimistisch.