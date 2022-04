Bergheims Frauen schaffen den Befreiungsschlag

Mit einem 5:1-Sieg gegen Altenmarkt verließ der FC Bergheim am Samstag den Abstiegsplatz in der Frauen-Fußballbundesliga.

Der lautstarke Anhang der Gäste im Osterhasen-Kostüm mühte sich vergeblich: Die Fußballerinnen des FC Bergheim deklassierten den SKV Altenmarkt am Karsamstag mit 5:1 (4:1). Nach dem zweiten Saisonsieg liegen Julia Kastner und Co. mit sechs Zählern wieder auf dem vorletzten Platz und reichten die Rote Laterne an Südburgenland (vier Punkte/0:3 gegen die Vienna) weiter.

Eine abgefälschte Flanke von Chiara Lapuste brachte früh das 1:0 (16.), Christina Gierzinger legte vier Minuten später nach, als sie im Strafraum unerwartet viel Platz hatte. Der Anschlusstreffer nach einem Eckball (25.) bremste Bergheim nur kurz. Gierzinger nützte ein Missverständnis in der Abwehr zum 3:1 (41.) und komplettierte den Hattrick nach mustergültiger Vorarbeit von Teresa Knauseder (45.)

Nach der Pause kontrollierten die Gastgeberinnen das Spiel. Chiara Lapuste stellte nach einem Alleingang den Endstand her (63.)

Bergheim-Trainer Dragan Terzic sagte: "Unsere junge Mannschaft wird immer besser. Das war kein Zufallssieg, sondern ist durch klug herausgespielte Tore entstanden. Heute haben sie es auch verstanden, zu kämpfen. Es geht beim uns ums Überleben. Wir wollen weiter in der Bundesliga spielen, dafür muss man alles geben. Für das Selbstvertrauen war das wichtig, vor allem sind wir nicht mehr auf dem letzten Platz. Jetzt kommen mit St. Pölten und Sturm Graz ja zwei schwierige Gegner."

Die Grazerinnen mit der Strobler Teamspielerin Sophie Hillebrand schoss Wacker Innsbruck am Samstag mit 7:0 ab.