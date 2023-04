Bergheims Fußballerinnen zeigten gegen St. Pölten Moral

Gegen den Serienmeister hielt der Salzburger Frauen-Bundesligaclub bis zur 84. Minute ein 1:2.

1:0 nach zehn Minuten - aber es war nicht der Serienmeister SKN St. Pölten, sondern der krasse Außenseiter Bergheim, der im Bundesligaduell am Sonntag in Führung ging. Christina Gierzinger schloss den Angriff ab. Zwar stellten die Niederösterreicherinnen die Verhältnisse dann mit 4:1 (2:1) noch klar, aber Bergheim-Trainer Branko Stojanovic konnte zufrieden bilanzieren: "Die Moral war großartig, die Mädels sind bis an ihre Grenzen und darüber hinaus gegangen." Zuletzt hatte St. Pölten Mittelständler Vienna mit 8:2 vom Platz geschossen. Nach 13 Runden hält der Champions-League-Teilnehmer bei 13 Siegen und 77:8 Toren.

St. Pölten (mit der Mittersillerin Steffi Enzinger) brauchte einen fragwürdigen Handelfmeter zur 2:1-Führung und fixierte den Erfolg erst in den letzten sechs Minuten mit zwei Toren, als bei den Bergheimerinnen die Kräfte schwanden.

Stojanovic sagt: "Man sieht die Fortschritte seit dem Winter deutlich. Die Mannschaft agiert mutig, alle ziehen an einem Strang. Die Richtung stimmt für den Klassenerhalt." Erst recht mit Blick auf die Resultate der Konkurrenz: Innsbruck unterlag in Neulengbach mit 0:6, SK Altenmarkt kam bei Altach/Vorderland mit 0:18 (!) unter die Räder. Bergheim ist mit sieben Zählern Achter, die beiden anderen Teams stagnieren bei je drei Zählern.