Bergheims Neustart ist auch Kopfarbeit

Die Fußballerinnen treffen im ÖFB-Cup-Viertelfinale unter Neo-Cach Stojanovic auswärts auf Altach. Im Training werden neue Impulse gesetzt.

Ein Besuch in der Red-Bull-Akademie bildete diese Woche für die Fußballerinnen des FC Bergheim eine willkommene Abwechslung und bot einen Blick in die Zukunft. Ab Sommer kooperiert der Frauen-Bundesligist zunächst im Nachwuchs mit dem Männer-Serienmeister. Die Gegenwart lautet Altach/Vorderland, und das gleich doppelt: Im ÖFB-Cup-Viertelfinale muss Bergheim am Samstag (14) zu den Vorarlbergerinnen, nächste Woche folgt dann die Revanche daheim in der Bundesliga. Der Gegner befindet sich nicht zuletzt dank der besten Ligatorschützin und Neo-Teamspielerin Eileen Campbell im Höhenflug.

...