Bernede fehlt Salzburg nach Rot-Foul vorerst nur ein Spiel

Fußball-Meister Red Bull Salzburg kann im ÖFB-Cupfinale am Samstag gegen den LASK auf Antoine Bernede zurückgreifen. Der französische Mittelfeldspieler fasste für sein grobes Foul am Sonntag im Ligaspiel beim WAC (2:1) zwar zwei Spiele Sperre aus. Eines davon wurde dem 21-Jährigen vom Strafsenat aber bedingt auf sechs Monate nachgesehen, gab die Bundesliga am Montagabend bekannt.

SN/APA/GERT EGGENBERGER/GERT EGGENB Bernede fällte am Sonntag in Wolfsberg Dario Vizinger