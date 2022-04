Besser spät als nie: Red Bull Salzburg mit Torrekord

An seinem 34. Geburtstag lobte Salzburgs Trainer Matthias Jaissle die Beharrlichkeit seiner Spieler: "Irgendwann bricht dann der Gegner."

Dass Red Bull Salzburg in der Fußball-Bundesliga sieben Runden vor Schluss schon quasi als Meister feststeht, liegt auch daran, dass die Bullen öfter als jede andere Mannschaft in der Schlussphase getroffen haben. In den ersten 25 Ligaspielen dieser Saison erzielte das Team von Trainer Matthias Jaissle ganze 26 Tore nach der 75. Minute, 19 der insgesamt 57 Saisontreffer fielen nach der 80. Minute. Zuletzt am Sonntag beim 2:1-Heimsieg gegen Rapid, als Zlatko Junuzovic in der 94. Spielminute goldrichtig stand und ...