Beste Austria-Talente ab sofort bei Stripfing im Einsatz

Gerüchte gab es lange, jetzt ist es offiziell: Fußball-Bundesligist Austria Wien kooperiert ab sofort mit Zweitligist SV Stripfing. Demnach werden zukünftig die größten Talente der Favoritner nicht mehr bei den in die Regionalliga abgestiegenen Young Violets zu sehen sein, sondern beim neuen Partnerclub. Die Spieler können während der Saison auch zum Bundesligateam der Austria hochgezogen werden. Stripfing trainiert als Untermieter auf den Trainingsplätzen der Generali Arena.

Ab dem Trainingsstart am Dienstag bei Stripfing trainieren werden der von Draßburg verpflichtete 18-jährige Innenverteidiger Tobias Polz, Dario Kreiker, Sandali Conde, Dejan Radonjic, Leonardo Ivkić, Timo Schmelzer, Enis Safin, Denis Dizdarević, Lukas Haubenwaller und Daniel Au Yeong. "Unsere besten U18-Spieler werden künftig bei den Young Violets in der Regionalliga ihren ersten Schritt im Erwachsenenfußball machen. Bei unserem Kooperationsverein SV Stripfing erhalten unsere High Potentials dann im nächsten Step weiterhin die Möglichkeit, sich in der 2. Liga mit vielen gestandenen Profis zu messen und sich für unsere Kampfmannschaft zu empfehlen", sagte Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner.