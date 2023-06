Blau-Weiß Linz holt Mittelfeldmann Dobras aus Vaduz

Fußball-Bundesligist Blau-Weiß Linz hat sich mit Kristijan Dobras verstärkt. Wie der Aufsteiger am Freitag bekanntgab, kommt der offensive Mittelfeldspieler vom in der zweiten Schweizer Liga spielenden FC Vaduz aus Liechtenstein. Der ehemalige ÖFB-Nachwuchsteamkicker spielte bereits von Februar bis Juli 2021 für Blau-Weiß in der 2. Liga, das Oberhaus kennt er aus seinen Zeiten bei Rapid Wien, Sturm Graz und SCR Altach.

