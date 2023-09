Blitzstart setze Saalfelden im ÖFB-Cup gegen Altach schachmatt

Das Starensemble aus Vorarlberg setzte sich im Pinzgau klar durch.

0:3 nach 20 Minuten, 2:5 am Ende: Die Fußballerinnen des FC Pinzgau mussten die Hoffnung auf eine Cupsensation gegen Bundesligaclub Altach/Vorderland früh aufgeben. ÖFB-Teamspielerin Eileen Campbell eröffnete den Trefferreigen schon in der 4. Minute und sorgte mit ihrem zweiten Tor für den Endstand (88.). Für die Saalfeldnerinnen trafen Katrina Wetherell (50.) zum zwischenzeitlichen 1:4 sowie in der Schlussphase Natalie Lynn Stephens (86.).

Ihr Debüt für das Team von Trainerin Sierra Cristiano gab Jenna Merrill, Nationalspielerin des Pazifikstaats Guam und neben den WM-erfahrenen Schwestern Olivia und Chandler McDaniel (Philippinen) eine von nunmehr drei Teamkickerinnen im Kader des Zweitligisten.

Bundesligist Bergheim schlug im ÖFB-Cup Tirol-Ligist SPG Mittelgebirge Ost mit 4:1 (3:1). In der Salzburger Frauenliga verlor Elsbethen gegen Saalfelden 1b mit 3:6.