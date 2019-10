Brasilianer Alan Carius verstärkt ab Jänner SKN St. Pölten

Fußball-Bundesligist-Schlusslicht SKN St. Pölten hat am Mittwoch seinen vierten Neuzugang für 2020 bekanntgegeben: Der 22-jährige Offensivspieler Alan Lima Carius schließt sich dem Wolfsrudel an, sein Vertrag läuft bis Sommer 2021. Der Brasilianer spielte in der vergangenen Saison für den FC Blau Weiß Linz in der 2. Liga. Dabei kam Carius in 27 Einsätzen auf neun Tore und sechs Assists.

Eine Saison davor hatte er für den LASK jeweils als "Joker" nach der Pause bzw. im Finish fünf Bundesligaspiele absolviert. Zuletzt lief er für den brasilianischen Zweitligisten Vila Nova auf, stand aber bei Volta Redonda unter Vertrag. Aufgrund der derzeit noch aufrechten Transfersperre des SKN darf Carius erst im Jänner 2020 offiziell angemeldet werden. Quelle: APA