Brenden Aaronson, der Königstransfer von Red Bull Salzburg: "Ich bin ein kreativer Arbeiter"

Der US-Amerikaner Brenden Aaronson soll bei Red Bull Salzburg die Offensivakzente im Mittelfeld setzen und gibt sich von Beginn an selbstbewusst.

Auf sein Debüt im Dress von Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg muss Neuerwerbung Brenden Aaronson, der das Leibchen mit der Nummer elf gewählt hat, noch warten. Denn der geplante Test gegen Górnik Zabrze wurde am vergangenen Samstag abgesagt - zu viele positive Coronafälle in den Reihen der Polen. Aber auch im dafür angesetzten internen Trainingsspiel zeigte der US-Amerikaner in vielen Phasen seine Qualitäten und dass er sich in Salzburg bereits gut eingelebt hat.

Mit Dominik Szoboszlai haben die ...