"Brennende" Hartberger empfangen angeschlagene Mattersburger

Den TSV Hartberg und den SV Mattersburg trennen in der Fußball-Bundesliga nur zwei Ränge, die Ausgangslage vor dem direkten Duell zum Start in die Rückrunde des Grunddurchgangs ist aber eine unterschiedliche. Während sich die Oststeirer vor dem Heimspiel am Samstag (17.00 Uhr) wie im Vorjahr in den Top Sechs festgesetzt haben, war bei den Burgenländern zuletzt Feuer am Dach.

SN/APA/Archiv/EXPA/REINHARD EISENBA Mattersburg musste zuletzt eine deutliche Abfuhr einstecken