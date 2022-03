Bröckelnde Traumsaison für Red Bull Salzburg

Red Bull Salzburg steht im Finale des ÖFB-Cups und das ist aus Sicht des Titelverteidigers das Wichtigste. Nur darf nicht ausgeblendet werden, wie die Bullen zum neunten Mal in Folge ins Endspiel eingezogen sind: nämlich mit der wahrscheinlich schlechtesten Saisonleistung und einer entsprechenden Portion Glück. Die Traumsaison mit dem Rekordvorsprung in der Bundesliga und dem erstmaligen Achtelfinaleinzug in der Champions League beginnt leicht zu bröckeln - vergangene Woche das 1:7-Debakel gegen Bayern München und nun dieser Red-Bull-untypische, zahnlose Auftritt gegen ...