Bulle Ramalho: "Wir können uns keine Schonung erlauben"

Red Bull Salzburg will sich in Lustenau bei der Austria nicht überraschen lassen und daher gab es klare Worte von Abwehrchef André Ramalho.

Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga, Tabellenführer in der Gruppe B der Europa League, in dieser Saison sowohl international als auch national noch kein Spiel verloren: Red Bull Salzburg tritt heute, Mittwoch, als haushoher Favorit in der dritten Runde des österreichischen Cups in Lustenau gegen die Austria an. Und dennoch werden die Bullen auf der Hut sein müssen. Denn in einem K.-o.-Spiel kann immer alles passieren.

Salzburg-Trainer Marco Rose betonte daher auch im Gespräch mit den "Salzburger Nachrichten", dass es nicht so einfach ist, damit richtig umzugehen, dass von Salzburg in jedem Spiel ein Sieg erwartet wird. "Es geht um den Cuptitel und daher werden wir versuchen, auch heute alles rauszuhauen", erklärte Rose, der sich auch auf dieses wenig spektakuläre Cupspiel freut: "Der Reiz liegt auch darin, dass man auf den Punkt genau in einer Partie hellwach sein muss." Man habe eben keine Möglichkeit, einen Ausrutscher wiedergutzumachen.

Für den gesperrten Marin Pongračić wird heute wieder André Ramalho, der gegen den LASK geschont wurde, zum Einsatz kommen. Der Abwehrchef der Bullen stellt sich auch auf einen harten Fight ein. "Lustenau ist ein gefährlicher Außenseiter, der uns sicher alles abverlangen wird. Wir können uns bei diesem Duell keine Schonung erlauben", sagte Ramalho. Der Brasilianer im Dress der Bullen freut sich auch schon auf das Duell gegen seinen torgefährlichen Landsmann aufseiten der Vorarlberger. "Mit Ronivaldo verfügen die Lustenauer über einen Stürmer, der sowohl in der Meisterschaft als auch im Cup schon viele Tore erzielt hat und auf den wir ganz besonders aufpassen müssen", erklärte Ramalho. Der Ausgang des Duells der beiden Brasilianer wird über Sieg und Niederlage mitentscheiden. Rose stellt sich dazu auf aggressive Lustenauer ein. "Wir haben sie mehrmals beobachtet. Sie agieren immer wieder mit einem hohen Pressing. Ich erwarte einen Gegner, der in Zweikämpfen alles unternehmen wird, um uns an die Grenzen zu bringen", erklärte Rose. Im Vorbeigehen werden die Bullen das Achtelfinale sicher nicht überstehen.



ÖFB-Cup: Achtelfinale: Dienstag: Hartberg - Innsbruck 4:3 (2:1), Austria Wien - FAC 3:1 (2:1); Mittwoch: Austria Lustenau - Red Bull Salzburg (18.30), Wolfsberg - Rapid, Altach - LASK, Lafnitz - St. Pölten, Ried - Wr. Neustadt; Donnerstag: GAK - Kapfenberg.