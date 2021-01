Bullen-Wunschstürmer Grüll vor Wechsel zu Rapid

Der von Red Bull Salzburg umworbene Pongauer Marco Grüll (SV Ried) dürfte nun bei Rapid Wien landen. Die Verhandlungen befinden sich in der Endphase.

Lange Zeit schien der Wechsel des 22-jährigen Ried-Stürmers zum Serienmeister eine klare Sache zu sein. Nun schlägt das Pendel aber offenbar doch in Richtung Wien aus. Im Sky-Interview nach dem Bundesliga-Spiel der Innviertler gegen Admira am Samstag sagte Grüll: "Es ist noch nichts entschieden, es ist alles offen, solange ich da bin, stehe ich zu 100 Prozent zum Verein. Es gibt für jeden eine gute Lösung und es muss für jeden passen. Sportlich gesehen ist Rapid eine super Adresse für mich."

Der Raddstädter war vor zwei Jahren vom Regionalligisten St. Johann zum damaligen Zweite--Liga-Club Ried gewechselt. 13 Tore und 13 Assists in der Aufstiegssaison der Rieder haben die großen Clubs auf den Blondschopf aufmerksam gemacht. Er sagt: "Rapid ist einer der größten Vereine in Österreich, da will jeder Spieler irgendwann hinkommen. Natürlich freut mich, dass der Didi Kühbauer sowas sagt. Ich muss mich trotzdem auf meine Leistungen konzentrieren und versuchen das Drumherum so gut wie möglich auszublenden, es ist nicht immer leicht. Es ist meine erste Bundesliga-Saison, sicher ist es viel, aber ich muss es ausblenden können. Wir haben Gespräche geführt, die finalen Sachen müssen noch geklärt werden."



