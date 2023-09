Nach dem Cupderby gegen Austria Salzburg trifft Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg am Samstag auswärts auf die Austria aus Lustenau. Findet die Mannschaft von Trainer Gerhard Struber nach der überraschenden Heimniederlage gegen BW Linz in Vorarlberg wieder in die Erfolgsspur zurück? Verfolgen Sie das Spiel ab 17 Uhr hier im Liveticker!

BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Jubeln die Bullen auch in Vorarlberg mit ihren Fans?

Das Match im Liveticker