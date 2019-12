Bundesliga beschloss bis 2021/22 gleiches Format

Die österreichische Fußball-Bundesliga hat bei der Hauptversammlung am Freitag eine Beibehaltung des aktuellen Modus bis 2021/22 und eine Aufstockung des Vorstands beschlossen. Nach einer Evaluierung gab es "einen klaren Beschluss, dass das Format so bestehen bleibt", sagte Vorstand Christian Ebenbauer. Damit wird bis Laufzeit-Ende des TV-Vertrags in dem seit Sommer 2018 gültigen Format gespielt.

SN/APA/Archiv/HERBERT PFARRHOFER Vorstand Christian Ebenbauer zeigte sich zufrieden