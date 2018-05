Bundesliga-Bilanz: Salzburg zündete wieder ein Feuerwerk

Der Serienmeister stellte zum Abschied der Zehnerliga einen neuen Punkterekord in der Bundesliga auf. Wer sonst noch top war und wer ein Flop, lesen Sie in der Saisonbilanz der "Salzburger Nachrichten".

"König Fußball" verabschiedet sich in die Sommerpause. In eine extrem kurze Pause wohlgemerkt, denn schon in drei Wochen beginnt mit der WM-Endrunde in Russland der eigentliche Höhepunkt des Fußball-Jahres.

Highlights hatte auch die abgelaufene Bundesliga-Saison zu bieten, ebenso wie Überraschendes, Enttäuschendes, Dramatisches und Ungewöhnliches. Nur Spannendes hat es angesichts der Dominanz von Red Bull Salzburg auch in der Saison 2017/18 kaum gegeben. Unsere Tops & Flops nach 36 Meisterschaftsrunden, die zum Abschied der Zehnerliga einen hochverdienten Meister hervorbrachten.



Spieler der Saison

Offiziell gewählt von den Präsidenten, Managern und Trainern der Bundesliga-Clubs wurde Peter Zulj. Der defensive Mittelfeldspieler von Sturm Graz hat zehn Saisontore und nicht weniger als 19 Assists (inklusive ÖFB-Cup und Europacup) auf seiner Visitenkarte und ist der erste Spieler seit Zlatko Junuzovic (2010/11, Austria Wien), der nicht aus dem Meisterteam kommt. Von dort kommt allerdings der emotionale Sieger dieser Wahl, der zugleich Shootingstar der Saison ist: Salzburgs Rechtsverteidiger Stefan Lainer, lange Zeit unterschätzt, hat einen raketenhaften Aufstieg hingelegt, sich mit seiner Spielweise und Siegermentalität in die Herzen vieler Fußballfans gespielt.



Trainer der Saison

Der kann nur Marco Rose heißen. Nach dem Gewinn der UEFA Youth League unter seiner Regie folgte er bei Red Bull Salzburg auf Oscar Garcia. Der 41-jährige Deutsche stellte mit den Bullen neue Rekorde (83 Punkte, in allen Heimspielen ungeschlagen etc.) auf, führte seine Mannschaft ins Halbfinale der Europa League und - nachdem es im Herbst noch ein Zweikampf mit Sturm Graz war - letztlich auch souverän zum fünften Salzburger Meistertitel in Folge.



Transfer der Saison

Es gab Transfers, die voll einschlugen: wie in Salzburg etwa die Rohdiamanten Xaver Schlager und Amadou Haidara, die vergangene Saison noch für den FC Liefering und in der Youth League spielten. Oder bei Sturm Graz Torhüter Jörg Siebenhandl und Peter Zulj, der zuvor mit Ried abgestiegen war. Oder Torjäger Smail Prevljak, der als Bullen-Leihgabe in Mattersburg richtig aufblühte.

Mindestens genauso spektakulär waren aber die Transfer-Flops. Ganz oben auf dieser Liste zu finden ist Heiko Westermann. Der 34-jährige Deutsche war 2017 mit großen Versprechen von Ajax Amsterdam zu Austria Wien gewechselt. Inzwischen hat Westermann seine Karriere mit einem schweren Knorpelschaden beendet, und die Austria ist auf Platz sieben abgestürzt. Christoph Knasmüllner (Admira) ging im Winter als Führender der Torschützenliste zu Barnsley, wo er kaum spielte und in die dritte englische Liga abstieg.



Youngster der Saison

Auch der ist bei Meister Salzburg zu finden: Die Klasse, die der 20-jährige Xaver Schlager mitbringt, hat internationales Topformat. "Extrem fußballschlau" nennt sein Trainer Marco Rose den Allrounder, der diese Saison Zehner, Achter, Sechser und sogar Linksverteidiger gespielt hat. Sein Marktwert ist laut der Plattform transfermarkt.at innerhalb nur eines Jahres regelrecht explodiert: von einer Million Euro auf aktuell sieben Millionen.



Altstar der Saison

Dass der 32-jährige Andreas Ulmer noch lange nicht zum alten Eisen gehört, das hat der Sympathieträger im Team des FC Red Bull Salzburg diese Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit zwölf Bundesliga-Scorerpunkten (9 Assists, 3 Tore) ist Ulmer der einzige Abwehrspieler, der es in dieser Wertung unter die Top 15 geschafft hat. Insgesamt absolvierte er 49 Pflichtspiele für die Bullen, mit denen der Linksverteidiger seinen neunten Bundesliga-Titel feierte. Damit ist er gemeinsam mit Austria-Legende Robert Sara Rekordhalter in Österreich.



Comeback der Saison

Der LASK war jahrelang in der Versenkung verschwunden. Unter der Führung von Sportdirektor und Trainer Oliver Glasner sowie Spielerberater Jürgen Werner als Strippenzieher im Hintergrund schaffte das sportliche Aushängeschild der Stadt Linz nicht nur den Wiederaufstieg in die Bundesliga, sondern platzierte sich auf Anhieb auf Rang vier und spielt in der kommenden Saison somit international. Ähnlich wie Meister Salzburg funktionierte der LASK als Kollektiv, nicht von ungefähr wird Glasner bereits als Nachfolgekandidat für Erfolgscoach Marco Rose gehandelt, sollte der Deutsche Salzburg verlassen.

Abschied der Saison

Steffen Hofmann hat sein letztes Pflichtspiel für Rapid vor eigenem Publikum unter fast schon kitschigen Umständen absolviert. Der Ehrenkapitän wurde vor einer Woche beim 4:1 gegen Altach in der 66. Minute eingewechselt und erzielte sechs Minuten später vor 21.600 Zuschauern das Tor zum Endstand. Es war sein 128. Tor im 540. Bewerbsmatch für die Hütteldorfer. Der 37-jährige Hofmann wurde vor dem Anpfiff offiziell verabschiedet, seine große Party steigt aber noch am 22. Juli im Match zwischen Rapid und "Steffen und Freunden" im Allianz-Stadion. Rapid bleibt das grün-weiße Urgestein nichtsdestotrotz erhalten. Hofmann fungiert ab sofort in Vollzeit als Talente-Manager. Eine Tätigkeit, die für ihn eine Vorstufe zum Sportdirektor-Posten sein könnte.



Überraschung der Saison

Ein anderer Meister als Branchenkrösus Salzburg wäre eine faustdicke Überraschung gewesen - oder wenn der chancenlose SKN St. Pölten die Saison nicht als Tabellenletzter beendet hätte. Im negativen Sinn ist die größte Überraschung freilich die sportliche Bankrotterklärung von Austria Wien. Als Salzburg-Jäger unter Thorsten Fink in die Saison gestartet, haben die Violetten eine Pleiten-, Pech- und Pannenserie hingelegt. Ihr neues Stadion eröffnet die Austria in Kürze, braucht es beim 24-fachen österreichischen Meister also nur mehr eine neue Mannschaft.

Tor der Saison

Sein erstes Tor für den LASK war ein prächtiges: Mittelfeldspieler Gernot Trauner traf in der 23. Runde im Schneetreiben von Linz beim 2:0-Heimsieg gegen Altach per Volley aus 30 Metern. Ein Traumtor, das selbst den technisch blitzsauberen Seitfallzieher von Salzburgs Stürmer Munas Dabbur beim 2:2 gegen Rapid blass aussehen lässt.



Aufreger der Saison

Goran Djuricin und die Spuckaffäre: Beim Spiel zwischen der Admira und Rapid (3:1) gingen nach dem Schlusspfiff die Emotionen hoch. Rapid-Coach Djuricin schien dabei Admiras Torwarttrainer Walter Franta vor laufenden TV-Kameras ins Gesicht zu spucken. Djuricin erklärte später dazu, er habe das Spucken nur angedeutet, was eine Geste der Respektlosigkeit aus seinem Kulturkreis, wo seine Wurzeln liegen, sei. Der Aufreger war durch diese skurrile Begründung nur noch größer geworden. Später entschuldigte sich Djuricin dafür und wurde vom Strafsenat zu einer Geldstrafe von 7000 Euro verdonnert.



Fanmagnet der Saison

Mit 18.790 Zuschauern im Schnitt ist und bleibt Rapid die erste Adresse im österreichischen Fußball, was das Faninteresse betrifft. Dahinter klafft ein großes Loch. Meister Red Bull Salzburg kam trotz seiner Rekordsaison in den Heimspielen durchschnittlich nur auf 7226 Zuschauer, was ein Minus von 7,7 Prozent im Vergleich zur Saison davor bedeutet. Letzter im Fanranking ist die Admira (2316), gefolgt von St. Pölten (2659) und dem WAC (2762).



Rotsünder der Saison

Als einziger Bundesliga-Profi sah LASK-Verteidiger Christian Ramsebner in dieser Saison gleich zwei Mal Gelb-Rot. Rekordmann bei den Gelben Karten ist Mattersburgs Nedeljko Malic mit insgesamt elf Gelben. Die längste Sperre, nämlich drei Spiele, fasste Salzburgs Youngster Hannes Wolf nach seinem Tritt von hinten gegen Mattersburgs Masaya Okugawa aus.



Provokation der Saison

Schiedsrichter Dieter Muckenhammer erhielt nach dem Spiel Rapid gegen Salzburg (2:3) Morddrohungen. Er habe von "schirimafia@oefb.at" ein E-Mail erhalten, teilte der Oberösterreicher der Öffentlichkeit mit. Der Inhalt: "Pfeift ihr weiter so gegen Rapid, wird es für euch nur noch dieses Weihnachten geben." Muckenhammer erstattete Anzeige. Verurteilt wurde diese Provokation auch von Schiedsrichter-Chef Robert Sedlacek: "Das ist eine Dimension, die wir in Österreich nicht gewohnt sind."



Fanvergehen der Saison

Vor dem Abbruch stand das Wiener Derby Anfang Februar, weil Chaoten aus dem Rapid-Sektor Gegenstände auf das Spielfeld warfen und Austria-Spieler Raphael Holzhauser verletzten. Die Rapid-Vereinsführung zeigte sich einmal mehr machtlos gegen die Unterwanderung ihrer Fanszene durch gewaltbereite Krawallmacher. Beim Derby im April zogen die Austria-Fans nach und verletzten eine Fotografin mit einer Rauchbombe.



Und so geht es weiter

61 Tage ohne Bundesliga gilt es zu überstehen - am 28. Juli startet die neue Zwölferliga.