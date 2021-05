Bundesliga-Dritter spielt in der Europa-League-Qualifikation

Für die Bundesliga-Konkurrenz hat sich das Daumendrücken ausgezahlt. Mit dem Cupsieg von Salzburg gegen den LASK (3:0) steht quasi fest, dass der Meisterschaftsdritte das Ticket für das Europa-League-Play-off "erbt". Bei noch vier zu spielenden Runden ist davon auszugehen, dass die Salzburger unter den Top zwei landen. Für den Dritten bedeutet ein frühes Ausscheiden im schlechtesten Fall eine Teilnahme am neu geschaffenen Conference-League-Bewerb (Gruppenphase).

Der Ligavierte tritt fix in der 3. Qualifikationsrunde zur Conference League an. Der Fünfte muss im Kampf um den zweiten ECL-Quali-Platz im Liga-Play-off gegen den Gewinner des Duells zwischen dem Siebenten und Achten - also den beiden Topteams der Qualifikationsgruppe - antreten.