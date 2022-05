Bundesliga fixiert Termine für Europacup-Play-off

Am Tag nach dem Cupfinale hat die Fußball-Bundesliga die Termine des Europacup-Play-offs fixiert. Wie die Liga am Montag bekanntgab, startet die Ausscheidung um den fünften und letzten österreichischen Startplatz am 23. Mai, 19.00 Uhr, mit dem Halbfinale zwischen dem Ersten und Zweiten der Qualifikationsgruppe. Der Sieger dieses Duells bekommt es am 26. und 29. Mai (jeweils 17.00) in Hin- und Rückspiel mit dem Fünften der Meistergruppe zu tun. Das Heimrecht ist noch offen.

Der Gewinner darf sich über einen Platz in der Qualifikation zur Conference League, dem dritthöchsten europäischen Bewerb, freuen.