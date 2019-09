Bundesliga freute sich über Europacup-Erfolge

Über die Erfolge von Österreichs Europacup-Starter freut sich auch die Fußball-Bundesliga. Am Freitag führte die Liga die herzeigbare rot-weiß-rote Statistik der ersten Hauptrunden-Spiele der europäischen Club-Bewerbe an. So erzielte Österreich durch Salzburg in der Champions League sowie LASK und WAC in der Europa League in Summe elf Tore und damit so viele wie keine andere Nation.

Italiens Vertreter folgten mit zehn erzielten Treffern vor jenen aus Deutschland und England mit je neun. Auch gelangen keiner anderen Nation mehr als drei Siege, wobei Deutschland, England und Spanien mit jeweils sieben Clubs im Europacup vertreten sind. "Mit den drei Auftakt-Siegen haben sie Historisches geschafft und gezeigt, dass die österreichische Liga und ihre Clubs im internationalen Vergleich sehr gut da stehen. Nun hoffen wir auf weitere Erfolge und viele Punkte für die UEFA-Fünfjahreswertung", sagte Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer. Quelle: APA