Bundesliga konstatiert "Corona-Spuren" am Transfermarkt

Einen Tag nach Schließen des Transferfensters im heimischen Fußball hat die Bundesliga eine klare Bilanz gezogen. "Die Corona-Pandemie hat auch am heimischen Transfermarkt seine Spuren hinterlassen, und die Clubs haben heuer deutlich zurückhaltender agieren müssen", sagte Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer. So seien in den beiden obersten Ligen in einem fünfjährigen Vergleichszeitraum pro Club um durchschnittlich 24 Prozent weniger Transfers getätigt worden.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer