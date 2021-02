Bundesliga orientiert sich bei Lizenzverfahren an UEFA

Erst kurz vor Abgabe der Anträge steht fest, wie das Lizenz- und Zulassungsverfahren der Fußball-Bundesliga für die Saison 2021/22 ablaufen wird. "Nachdem die Prüfung der finanziellen Kriterien im vergangenen Jahr coronabedingt ausgesetzt worden war, erfolgt nun in Abstimmung mit den Clubexperten ein Schritt zurück in Richtung des gewohnten Prozederes", verlautete die Liga am Dienstag nach einer Clubkonferenz und anschließender außerordentlicher Hauptversammlung.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Nun herrscht endlich Klarheit bezüglich dem Lizenzierungsverfahren