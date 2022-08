Bundesliga-Premiere zwischen Lustenau und Hartberg

Austria Lustenau will den Schwung des 1:1-Unentschiedens bei Rapid in das kommende Heimspiel mitnehmen. Der Aufsteiger empfängt am Sonntag (17:00 Uhr) in der vierten Runde der Fußball-Bundesliga den TSV Hartberg. Die Gäste aus der Steiermark mussten nach einem Auftaktsieg zwei Niederlagen einstecken, gegen Serienmeister Salzburg gab es zuletzt aber durchaus positive Erkenntnisse.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK/DIETMAR S Trainer Mader will mit Lustenau den nächsten Heimsieg einfahren