Bundesliga-Siege für Sturm, LASK und Austria am Sonntag

Im Gleichschritt hat das Toptrio der Fußball-Bundesliga am Wochenende Siege eingefahren. Nachdem Leader Salzburg am Samstag mit einem 1:0 gegen Hartberg vorgelegt hatte, gewannen am Sonntag auch der Zweite Sturm Graz sowie der LASK. Die Grazer bezwangen die SV Ried 2:1, der LASK zementierte den dritten Platz mit einem 4:1-Heimsieg gegen den WAC ein. Mann des Spiels war Robert Zulj mit einem lupenreinen Hattrick in den ersten 23 Minuten. Die Austria gewann 2:1 gegen Altach.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Robert Zulj führte den LASK zum Sieg